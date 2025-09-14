На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Карабахе армянин кинул гранаты в полицейских

В карабахском Ханкенди местный житель Карен Аванесян бросил 3 гранаты в полицию
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В городе Ханкенди (бывший Степанакерт), который находится в перешедшем под контроль Азербайджана Карабахе, мужчина бросил несколько гранат в полицейских. Об этом сообщает местное издание Oxu.az со ссылкой на министерство внутренних республики.

В публикации говорится, что инцидент произошел 14 сентября. По словам силовиков, местный житель Карен Аванесян забрал из леса заранее спрятанные автомат Калашникова, четыре магазина с патронами и пять гранат. Затем мужчина пошел к месту проведения мероприятия, однако полицейские остановили его.

«В этот момент К.Аванесян оказал вооруженное сопротивление, бросив 3 ручные гранаты и открыв огонь из автомата», — говорится в сообщении МВД.

После этого Аванесяна ранили из огнестрельного оружия и задержали. В результате инцидента ранения получил один из сотрудников полиции.

27 августа у автозаправки на Щелковском шоссе в Москве мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ «Жилищник». Когда на место приехали полицейские, он напал на них с ножом. В итоге злоумышленника удалось задержать и доставить в Следственный комитет.

Ранее в США мужчина напал с ножом на офицера в полицейском участке.

