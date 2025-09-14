На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найдено тело судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа

Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Курц найден погибшим
true
true
true
close
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа/VK

Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николай Курц, пропавший 3 сентября в Иркутске, найден погибшим. Об этом сообщается в Telegram-канале суда.

«С прискорбием сообщаем о гибели судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Курца Николая Александровича», — говорится в сообщении.

Представители суда выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего. По данным канала, прощание с Курцем пройдет 16 сентября на Смоленском кладбище в ритуальном зале с 14:30 до 15:00.

По данным ТАСС, смерть не носит криминального характера.

До этого Telegram-канал Baza писал, что Николай Курц совершил суицид. По информации журналистов, мужчина ушел из дома в ночь на 3 сентября. Последний раз его видели на Глазковском мосту в Иркутске. Позже в местных правоохранительных органах подтвердили его смерть. Его коллеги допустили, что на такой шаг Курц мог пойти по личным причинам.

Курц занимал должность судьи в Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа с ноября 2023 года. До этого он работал в Арбитражном суде Иркутской области.

Ранее федерального судью убили ударом ножа в голову из-за ревности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами