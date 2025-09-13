На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Саратовский аэропорт возобновил прием и отправку самолетов

Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропорта Гагарин в Саратове
true
true
true
close
AMilkin/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Гагарин в Саратове возобновил прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он отметил, что временные ограничения на работу аэропорта вводились ради обеспечения безопасности полетов. В период их действия на запасной аэродром «ушел» один самолет.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — подчеркивается в заявлении, опубликованном в 11:27 мск.

Аэропорт Гагарин приостановил работу утром 13 сентября. Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели примерно в 8:04 мск.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны с 23:00 мск 12 сентября до 6:00 мск 13 сентября сбили 42 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Наибольшее количество целей — 15 — уничтожили в Ростовской области. Еще 12 дронов перехватили в Белгородской области, 10 — в Волгоградской области, два — в Крыму. В Курской, Смоленской и Калужской областях ликвидировали по одному БПЛА.

Ранее в РФ разрешили опоздавшим на самолет пассажирам не покупать новый билет обратно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами