Саратовский аэропорт возобновил прием и отправку самолетов

Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропорта Гагарин в Саратове

Аэропорт Гагарин в Саратове возобновил прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Он отметил, что временные ограничения на работу аэропорта вводились ради обеспечения безопасности полетов. В период их действия на запасной аэродром «ушел» один самолет.

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — подчеркивается в заявлении, опубликованном в 11:27 мск.

Аэропорт Гагарин приостановил работу утром 13 сентября. Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели примерно в 8:04 мск.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны с 23:00 мск 12 сентября до 6:00 мск 13 сентября сбили 42 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Наибольшее количество целей — 15 — уничтожили в Ростовской области. Еще 12 дронов перехватили в Белгородской области, 10 — в Волгоградской области, два — в Крыму. В Курской, Смоленской и Калужской областях ликвидировали по одному БПЛА.

