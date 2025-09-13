Мошенники участили звонки на стационарные телефоны

Мошенники после их блокировки в мессенджерах участили звонки на стационарные телефоны. Об этом сообщила ТАСС куратор платформы Алла Храпунова.

Эксперт отметила, что стационарные аппараты в основном остались у пожилых россиян.

По словам Храпуновой, этим, а также недостаточной цифровой грамотностью и доверием к звонящему пользуются мошенники, манипулируя сознанием и действиями пожилых граждан. Она подчеркнула, что необходимо убедить пожилого родственника не бояться положить трубку и посоветоваться с близким человеком.

До этого сообщалось, что большинство (77%) россиян поддержали идею ужесточить наказание за обман пенсионеров и инвалидов и лишать мошенников свободы на 15 лет.

12 сентября стало известно, что суд в Москве вынес приговор шестерым мошенникам, которые с помощью финансовых махинаций обманули россиян на 100 млн рублей. По информации следствия, с декабря 2019 года по февраль 2020 года злоумышленники, занимая должности в финансово-хозяйственной деятельности организаций в Москве, разработали схему, которая представляла собой классическую финансовую пирамиду. Участники преступной группы предлагали людям вкладывать деньги под 58% годовых. Клиентами мошенников преимущественно становились пенсионеры.

Ранее россиянам рассказали о новом способе мошенничества через «Госуслуги».