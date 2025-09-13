На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Волгограда вновь заработал

«Росавиация»: сняты ограничения на работу аэропорта в Волгограде
Кирилл Брага/РИА Новости

Сняты ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ограничения были введены рано утром 13 сентября.

По словам Кореняко, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. В период их действия на запасной аэродром «ушел» один самолет.

Представитель Росавиации добавил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщили в Минобороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 13 сентября перехватили и уничтожили 42 дрона над российскими регионами, в том числе 10 в Волгоградской области. В регионе в результате падения сбитого дрона повреждения получили жилой дом и хозяйственная постройка.

Ранее в Ленинградской области в результате атаки беспилотников загорелось судно.

