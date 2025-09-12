На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пользователи Google Maps обнаружили в Антарктиде «базу НЛО»

Daily Mail: в сети нашли базу НЛО на Google Maps
true
true
true
close
Google Earth

Пользователи Google Maps обнаружили в Антарктиде странный круглый объект, который многие приняли за НЛО, пишет Daily Mail. Он расположен примерно в 150 км от побережья и выглядит так, будто намеренно был укрыт под скалой.

Американский уфолог Скотт С. Уоринг первым обратил внимание на находку и опубликовал кадры с координатами объекта. По его словам, диск «слишком идеально гладкий и темный» для природного образования. Он также отметил, что объект находится всего в шести милях от полярной станции имени А. Б. Добровольского, что придает находке еще больше загадочности.

Форма артефакта, как отметили пользователи, действительно напоминает классические «тарелки» из фильмов и поп-культуры: равномерно черная поверхность с характерной полосой по краю. На снимках можно заметить своеобразные линии, которые тянутся от диска к окружающей породе, будто соединяя их.

Некоторые уфологи, включая британца Филипа Мэнтла, заявили, что видят этот объект впервые и не могут объяснить его природу. Другой эксперт, Ник Поуп, ранее работавший в Министерстве обороны Великобритании, назвал находку «жуткой» и «интригующей», но предупредил, что это может быть обычное искажение изображения или парейдолия — когда человеческий мозг видит знакомые формы там, где их нет.

Тем не менее находка продолжает будоражить воображение пользователей. Одни говорят о следах «потерянной цивилизации» под антарктическими льдами, другие — о возможных следах внеземной активности и «базе НЛО» на Земле.

Ранее соцсети удивило «загадочное лицо» на вершине горы в Чили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами