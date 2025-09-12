На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кравцов рассказал об итогах эксперимента со сдачей только двух предметов ОГЭ

true
true
true
close
РИА Новости

Эксперимент со сдачей на основном государственном экзамене (ОГЭ) только двух предметов в ряде регионов России оказался востребован у школьников и прошел успешно. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе совещания, посвященного подведению итогов эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

«Эксперимент оказался востребован среди выпускников 9-х классов, а итоги проведения в пилотных субъектах РФ успешны. Планируется продолжить его реализацию в 2025/26 учебном году.», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В Минпросвещения уточнили, что учащимся 9-х классов было достаточно сдать экзамен только по двум предметам вместо традиционных четырех — по русскому языку и математике.

1 июня депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили Кравцову предложение отменить ОГЭ. Вместо него парламентарии предложили вернуть традиционные письменные и устные экзамены, которые школы будут проводить самостоятельно.

4 июля Минпросвещения сообщило, что вопрос полной или частичной отмены основного государственного экзамена в России в настоящее время не рассматривается, поскольку экзамен помогает ученикам оценить свои силы и подготовиться к сдаче ЕГЭ по программам среднего общего образования.

Ранее Рособрнадзор назвал дату итогового сочинения в 11-х классах.

