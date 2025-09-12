Кравцов рассказал об итогах эксперимента со сдачей только двух предметов ОГЭ

Кравцов: эксперимент со сдачей на ОГЭ только двух предметов прошел успешно

Эксперимент со сдачей на основном государственном экзамене (ОГЭ) только двух предметов в ряде регионов России оказался востребован у школьников и прошел успешно. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе совещания, посвященного подведению итогов эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

«Эксперимент оказался востребован среди выпускников 9-х классов, а итоги проведения в пилотных субъектах РФ успешны. Планируется продолжить его реализацию в 2025/26 учебном году.», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В Минпросвещения уточнили, что учащимся 9-х классов было достаточно сдать экзамен только по двум предметам вместо традиционных четырех — по русскому языку и математике.

1 июня депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили Кравцову предложение отменить ОГЭ. Вместо него парламентарии предложили вернуть традиционные письменные и устные экзамены, которые школы будут проводить самостоятельно.

4 июля Минпросвещения сообщило, что вопрос полной или частичной отмены основного государственного экзамена в России в настоящее время не рассматривается, поскольку экзамен помогает ученикам оценить свои силы и подготовиться к сдаче ЕГЭ по программам среднего общего образования.

