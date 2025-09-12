На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвал единственный эффективный механизм защиты от кори

Педиатр Тимаков: только вакцина может спасти от заражения корью
Depositphotos

Корь – это одна из самых опасных инфекций, которая провоцирует серьезные воспалительные процессы в организме и обладает выраженной интоксикацией. Единственным способом защиты от заражения является вакцинация, подчеркнул в беседе с RT врач-педиатр Евгений Тимаков.

«Большинство детей, к сожалению, попадают в реанимацию с этой болезнью. Лечения от этой инфекции нет, и никаких лекарств до сих пор не разработано», — предупредил специалист.

Вакцинация от кори – это на сегодняшний день единственная доказательно подтвержденная мера, которая может спасти человека, в том числе ребенка, от тяжелого протекания болезни. Нельзя пренебрегать прививкой, так как корь способна поразить сердце, мозг, вызвать панэнцефалит и привести к слепоте, подчеркнул Тимаков. Самое серьезное последствие этого заболевания – летальный исход.

Ребенок с прививкой от кори будет иметь иммунитет. Проводится вакцинация дважды – в один год, а затем в шесть лет. Без прививки, которая не содержит опасных веществ, в 90% случаев при контакте с носителем инфекции происходит заражение, что особенно часто случается в детских коллективах, общежитиях и так далее, заключил врач.

До этого педиатр Европейского медицинского центра (ЕМС) Никита Волков в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что вакцинация от кори не вызывает расстройства аутистического спектра (РАС) и остается единственным надежным способом защиты от одного из самых опасных вирусов. По словам врача, миф о связи прививки от кори с аутизмом появился после публикации статьи британского медика Эндрю Уэйкфилда в 1998 году. Позже выяснилось, что исследование было сфальсифицировано. Статья была отозвана, а сам автор лишился лицензии на медицинскую практику.

Ранее в Европе резко возросла заболеваемость корью.

