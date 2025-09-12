На выборы новгородского губернатора пришел избиратель в костюме человека-паука

На выборы губернатора Новгородской области один из избирателей явился в костюме человека-паука. Видео опубликовано в группе «Новгородчина» в социальной сети «ВКонтакте»

На кадрах мужчина в костюме супергероя заходит на участок, расположенный в гимназии №2 Великого Новгорода, и отдает свой голос. После голосования его встретили еще два человека-паука, и к ним тут же подбежали школьники, чтобы сделать памятные фотографии.

Досрочное голосование на выборах губернатора Новгородской области проходит в течение трех дней – с 12 по 14 сентября. Все избирательные участки работают до 20:00 по московскому времени. В регионе также доступно дистанционное электронное голосование. Впервые жители Новгородской области имеют возможность проголосовать на губернаторских выборах в Москве, на 14 специальных избирательных участках. Для этого требовалось заранее подать заявку через портал Госуслуг.

Ожидается, что в голосовании примет участие свыше 470 тысяч избирателей.

Прямые выборы губернаторов в 20 регионах России, выборы депутатов региональных парламентов в 11 субъектах и ряд других избирательных кампаний пройдут в единый день голосования с 12 по 14 сентября.

Ранее в ЦИК рассказали, что развитие электронного голосования не навредит прозрачности выборов.