На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На выборы новгородского губернатора пришел избиратель в костюме человека-паука

Избиратель в костюме человека-паука пришел на выборы новгородского губернатора
true
true
true

На выборы губернатора Новгородской области один из избирателей явился в костюме человека-паука. Видео опубликовано в группе «Новгородчина» в социальной сети «ВКонтакте»

На кадрах мужчина в костюме супергероя заходит на участок, расположенный в гимназии №2 Великого Новгорода, и отдает свой голос. После голосования его встретили еще два человека-паука, и к ним тут же подбежали школьники, чтобы сделать памятные фотографии.

Досрочное голосование на выборах губернатора Новгородской области проходит в течение трех дней – с 12 по 14 сентября. Все избирательные участки работают до 20:00 по московскому времени. В регионе также доступно дистанционное электронное голосование. Впервые жители Новгородской области имеют возможность проголосовать на губернаторских выборах в Москве, на 14 специальных избирательных участках. Для этого требовалось заранее подать заявку через портал Госуслуг.

Ожидается, что в голосовании примет участие свыше 470 тысяч избирателей.

Прямые выборы губернаторов в 20 регионах России, выборы депутатов региональных парламентов в 11 субъектах и ряд других избирательных кампаний пройдут в единый день голосования с 12 по 14 сентября.

Ранее в ЦИК рассказали, что развитие электронного голосования не навредит прозрачности выборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами