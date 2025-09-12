На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве 16 человек доставили в полицию после массовой драки

Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники полиции доставили в отделение 16 человек после драки рабочих на стройке в Москве. Об этом сообщили в московском МВД.

Конфликт, переросший в массовую драку произошел на стройке на улице Академика Комарова.

«В ходе проверки полицейскими были установлены предполагаемые активные участники драки. Ими оказались двое приезжих 27 и 33 лет», — говорится в сообщении.

26 августа в Ленинградской области произошла массовая драка мигрантов около строящегося детского сада. Всего в произошедшем участвовали более 12 человек. Некоторые из них пытались скрыться на машине, пока другие пытались разбить стекла транспортного средства. В момент появления полицейских мигранты разбежались.

В начале августа самарцы подрались с тольяттинцами «стенка на стенку» на музыкальном фестивале. Ведущий попытался усмирить дерущихся со сцены, однако страсти лишь накалялись.

Ранее дети устроили массовую драку в Екатеринбурге и попали на видео.

