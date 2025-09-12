В Москве 16 человек доставили в полицию после массовой драки

В Москве 16 человек доставили в полицию после драки рабочих на стройке

Сотрудники полиции доставили в отделение 16 человек после драки рабочих на стройке в Москве. Об этом сообщили в московском МВД.

Конфликт, переросший в массовую драку произошел на стройке на улице Академика Комарова.

«В ходе проверки полицейскими были установлены предполагаемые активные участники драки. Ими оказались двое приезжих 27 и 33 лет», — говорится в сообщении.

