ЕК приняла предложения Microsoft по Teams из-за возможных нарушений конкуренции

Европейская комиссия (ЕК) приняла предложения Microsoft Corp., которые были направлены на устранение опасений регулятора касательно возможного нарушения антимонопольного законодательства при интеграции Teams и пакета программ Office. Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно официальному заявлению ЕК, представленные Microsoft меры в достаточной степени разрешают возникшие вопросы, и, следовательно, их соблюдение станет юридически обязательным для компании на территории Европы.

Проверка деятельности Microsoft была начата ЕК в 2023 году в ответ на жалобу от разработчика корпоративного мессенджера Slack, прямого конкурента Teams. Slack (принадлежащая Salesforce Inc.) утверждала, что интеграция Teams с популярными приложениями Office, такими как Word и Excel, позволяет Microsoft злоупотреблять своим доминирующим положением на рынке офисного программного обеспечения для получения несправедливого преимущества в сфере корпоративных коммуникаций.

После начала расследования Microsoft отменила практику обязательной привязки Teams к Office в европейском регионе, однако ЕК сочла эти изменения недостаточными.

В соответствии с обновленными предложениями, Microsoft предоставит возможность приобретать отдельные версии Office без Teams по сниженной стоимости. Кроме того, компания разрешит клиентам с долгосрочными лицензиями на Office перейти на версию без Teams. Также Microsoft обязуется обеспечить совместимость ключевых функций с конкурирующими с Teams сервисами и предоставит клиентам возможность беспрепятственного переноса данных из Teams для упрощения перехода на альтернативные решения.

Microsoft будет обязана соблюдать эти условия в течение как минимум семи лет. В случае нарушения обязательств, компании грозит штраф в размере до 10% от ее общей годовой выручки.

