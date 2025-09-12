На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Школьница с ожирением не выжила после урока физкультуры

В Индии у 11-летней девочки с лишним весом произошла остановка сердца
Shutterstock

В Индии 11-летняя девочка, имеющая проблемы с лишним весом, не выжила после урока физкультуры. Об этом сообщает Times of India.

Несчастный случай произошел в среду, 10 сентября, в городе Бетма, штат Мадхья-Прадеш. Ученица шестого класса по имени Лакшита играла с друзьями на уроке физкультуры. По словам очевидцев, она почувствовала усталость, села на землю и через несколько мгновений потеряла сознание.

Дети сообщили об инциденте взрослым, и учитель физкультуры экстренно доставил школьницу в местную больницу. Оттуда ее перевели в другое медучреждение, но реанимировать так и не смогли.

Вскрытие показало, что у девочки еще на уроке произошла остановка сердца.

«В семье не было случаев заболеваний сердца, но вес Лакшиты был необычно большим для ее возраста. Она весила 74 кг. Это могло стать одним из факторов, способствовавших возникновению проблем с сердцем», — сказал сосед семьи.

Ранее в Дагестане 15-летний подросток не выжил после отказа от госпитализации, за которую медики потребовали денег.

