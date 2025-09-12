«Роснефть» представила новый растворитель асфальтосмолопарафиновых отложений

Новокуйбышевская нефтехимическая компания (входит в комплекс «Роснефти») запустила производство нового растворителя асфальтосмолопарафиновых отложений, сообщает пресс-служба компании.

В «Роснефти» отметили, что новый растворитель позволяет предотвратить и удалить отложения со стенок трубопроводов, компрессорных труб и резервуаров.

Также в компании добавили, что основная сложность в борьбе с асфальтосмолопарафиновыми отложениями – уникальность состава на каждом месторождении.

Новый растворитель, по сообщению «Роснефти», представляет собой композиционную смесь. Кроме того, после очистки растворитель оставляет на поверхностях защитный слой, замедляющий образование новых отложений.

Напомним, асфальтосмолопарафиновые отложения — высоковязкая масса из тяжелых компонентов нефти, которая оседает на нефтепромысловом оборудовании и уменьшает пропускную способность трубопроводов.