Назван самый полезный продукт для закрутки

Врач Кашух: квашеная капуста является источником пробиотиков
Depositphotos

Правильно приготовленная квашеная капуста сохраняет свои полезные свойства и остается ценным источником витаминов и пробиотиков. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«На трехлитровую банку рекомендуется использовать 4 килограмма капусты поздних сортов, 3-4 моркови и 90 г каменной соли без добавок. Капуста нарезается тонкой соломкой, а морковь натирается на крупной терке. Овощи перемешиваются в большой емкости с постепенным добавлением соли, после чего масса аккуратно разминается до выделения сока», — рассказала специалист.

Овощную массу равномерно распределяют по банке, тщательно уплотняя каждый слой для устранения воздушных прослоек и полного погружения в естественный рассол. Емкость накрывают марлевой тканью и выдерживают при комнатной температуре 3-4 суток. Для правильного брожения необходимо ежедневно протыкать содержимое чистой деревянной палочкой, обеспечивая выход газовых пузырьков, отметила Кашух.

Традиция домашних заготовок на зиму сохраняет популярность среди большинства россиян. Согласно результатам недавнего исследования сервиса «Авито», 70% населения продолжает практиковать консервацию продуктов. Почти половина опрошенных (47%) занимается заготовками ежегодно, в то время как каждый пятый (19%) делает это периодически, по настроению.

Выяснилось, что большинство россиян предпочитают делать значительные объемы заготовок. Согласно данным опроса, 28% респондентов готовят от 21 до 40 банок за сезон, а 26% — от 11 до 20 банок. Каждый пятый участник исследования (20%) закрывает свыше 40 банок. Меньше тех, кто ограничивается десятью (19%) или пятью (6%) банками.

Ранее россиянам рассказали, какие консервы являются самыми опасными.

