Синоптик рассказал о погоде в Москве 12 сентября

Синоптик Тишковец: в пятницу в Москве ожидается переменная облачность и до 20°C

В Москве в пятницу, 12 сентября, ожидается переменная облачность, без осадков и температура до 20°C. Об этом в интервью РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится юго-западной периферией антициклона», — рассказал он.

По словам синоптика, ветер будет восточный и юго-восточный со скоростью 2 — 7 метров в секунду. При этом показатели барометров будут стабильны, столбики термометров покажут 759 миллиметров ртутного столба.

Он добавил, что в предстоящие выходные погода не изменится и в Москве продолжится бабье лето. В условиях малооблачной и сухой погоды воздух днем будет прогреваться до 19 — 20 °C. При этом ветер в субботу и воскресенье будет южный и атмосферное давление увеличится до 761 миллиметра ртутного столба.

До этого Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности ночью и утром в пятницу, 12 сентября, в Московской области из-за тумана. Предупреждение о тумане действует в период с 3:00 до 11:00 12 сентября. Специалисты прогнозируют, что в ночные и утренние часы местами на территории Московской области ожидается туман с ухудшением видимости до 200 метров.

Ранее синоптик предупредил о заморозках в девяти регионах России.