На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пьяный педофил надругался над девочкой в российском торговом центре

В Псковской области пьяный мужчина надругался над девочкой в ТЦ
close
Depositphotos

В Псковской области арестовали подозреваемого в надругательстве над ребенком в торговом центре. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

По версии следствия, в августе текущего года житель Великолукского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил надругательство в отношении ранее незнакомой малолетней девочки. Это произошло в помещении магазина торгового центра.

Сотрудники правоохранительных органов поймали подозреваемого. Предполагаемому педофилу предъявили обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее россиянин отправлял малолетним девочкам непристойные фото и получил десять лет колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами