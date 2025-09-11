Вертолет совершил аварийную посадку в Калининграде

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в аэропорту Калининграда. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На борту находились 23 человека. По информации SHOT, причина состоит в неполадке с двигателем.

«Аварийная посадка произошла в Храброво около 15:44 (мск). Вертолет принадлежит компании «Лукойл». На борту находились три члена экипажа и 20 пассажиров», — говорится в публикации.

В результате инцидента никто не пострадал.

8 сентября легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в поле вблизи города Лыткарино в Московской области. По предварительным данным, причиной инцидента стал отказ двигателя. На борту самолета находились два члена экипажа, которые не пострадали. Сам летательный аппарат получил существенные повреждения. Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка.

Ранее Ан-26 совершил аварийную посадку на Камчатке.