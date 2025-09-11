На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вертолет совершил аварийную посадку в Калининграде

SHOT: вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в аэропорту Калининграда
true
true
true
close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в аэропорту Калининграда. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На борту находились 23 человека. По информации SHOT, причина состоит в неполадке с двигателем.

«Аварийная посадка произошла в Храброво около 15:44 (мск). Вертолет принадлежит компании «Лукойл». На борту находились три члена экипажа и 20 пассажиров», — говорится в публикации.

В результате инцидента никто не пострадал.

8 сентября легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в поле вблизи города Лыткарино в Московской области. По предварительным данным, причиной инцидента стал отказ двигателя. На борту самолета находились два члена экипажа, которые не пострадали. Сам летательный аппарат получил существенные повреждения. Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка.

Ранее Ан-26 совершил аварийную посадку на Камчатке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами