В Госдуме рассказали, как защитить себя от гриппа в пик заболеваемости

Вакцинация поможет россиянам защититься от гриппа, наибольший пик заболеваемости которым приходится на первые месяцы календарного года — с января по март. Об этом «Парламентской газете» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья, врач Бадма Башанкаев.

По его словам, прививку лучше сделать в сентябре, чтобы пройти опасный период полностью безболезненно или хотя бы максимально защитить себя.

«С каждым годом эффективность вакцин только увеличивается. Россия в этом вопросе — одна из передовых стран. Каждый год мы создаем вакцины, которые будут эффективны именно в этом сезоне. Они гарантированно безопасны, но применять их нужно вовремя. Как я уже сказал, лучшее время — сентябрь, чтобы к январю мы получили полностью подготовленного к высокому эпидемическому сезону человека», — сказал депутат.

Башанкаев уточнил, что в группе риска находятся люди старше 60—65 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, особенно тяжелыми (астма, сахарный диабет, рак), а также дети, школьники, учителя, медработники, военные и другие граждане, которые контактируют с большим количеством людей. Он подчеркнул, что им нужно делать прививку в первую очередь.

Ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Пироговского Университета Заур Хатшуков до этого рассказал «Газете.Ru», что лучше всего вакцинироваться от гриппа не позднее октября, пока не начались первые вспышки заболевания.

