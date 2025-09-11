На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали, как защитить себя от гриппа в пик заболеваемости

Депутат Башанкаев: прививка защитит от гриппа в пик заболеваемости
true
true
true
close
Pexels

Вакцинация поможет россиянам защититься от гриппа, наибольший пик заболеваемости которым приходится на первые месяцы календарного года — с января по март. Об этом «Парламентской газете» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья, врач Бадма Башанкаев.

По его словам, прививку лучше сделать в сентябре, чтобы пройти опасный период полностью безболезненно или хотя бы максимально защитить себя.

«С каждым годом эффективность вакцин только увеличивается. Россия в этом вопросе — одна из передовых стран. Каждый год мы создаем вакцины, которые будут эффективны именно в этом сезоне. Они гарантированно безопасны, но применять их нужно вовремя. Как я уже сказал, лучшее время — сентябрь, чтобы к январю мы получили полностью подготовленного к высокому эпидемическому сезону человека», — сказал депутат.

Башанкаев уточнил, что в группе риска находятся люди старше 60—65 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, особенно тяжелыми (астма, сахарный диабет, рак), а также дети, школьники, учителя, медработники, военные и другие граждане, которые контактируют с большим количеством людей. Он подчеркнул, что им нужно делать прививку в первую очередь.

Ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Пироговского Университета Заур Хатшуков до этого рассказал «Газете.Ru», что лучше всего вакцинироваться от гриппа не позднее октября, пока не начались первые вспышки заболевания.

Ранее ученые раскрыли, почему одни штаммы гриппа опаснее других.

