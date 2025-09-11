Прокуратура Москвы составила типичный портрет преступника

Прокуратура Москвы составила портрет среднестатистического преступника, совершающего преступления на территории города. Информацию опубликовали в пресс-службе ведомства.

На основании статистических данных за первые семь месяцев 2025 года в прокуратуре пришли к выводу, что среднестатистический преступник в столице — приезжий мужчина в возрасте от 30 до 49 лет, не имеющий постоянного дохода.

«Выявлено свыше 19 тыс. лиц, совершивших преступления на территории Москвы. Из них более половины (59,7%) — не жители столицы (11,9 тыс.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчины совершали преступления чаще, чем женщины — 16 тысяч случаев против 3 тысяч соответственно.

По данным за 2024 год портрет среднестатистического преступника был примерно таким же. В Москве за 2024 год выявили 31726 преступников, и более половины из них не являются жителями столицы.

Ранее в Москве мужчина пытался украсть 265 упаковок масла за раз и попал на видео.