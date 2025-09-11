На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин получил перелом позвоночника после ссоры с побывавшей в психбольнице женой

В Ленобласти под окнами дома нашли мужчину с переломом позвоночника
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина из Ленобласти пострадал во время ссоры с возлюбленной. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в деревне Гостилицы. По данным издания, после конфликта с супругой мужчина выпал из окна их квартиры на третьем этаже.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где врачи диагностировали у него переломы позвоночника и таза, а также травмы головы. Однако объяснить, как он получил эти повреждения, петербуржец не смог.

«Тяжелое состояние не способствовало опросу», – сообщается в публикации.

Сотрудники правоохранительных органов тем временем задержали его супругу. После этого ее доставили в психиатрическую больницу. Причина такого решения не уточняется, но известно, что ранее она уже проходила лечение.

Она уже становилась фигуранткой дел по разным статьям, в том числе ее обвиняли в совершении тяжкого преступления. Во всех трех случаях ей назначали меры медицинского характера.

Ранее упавшее дерево проломило череп и сломало позвоночник жителю Приморского края.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами