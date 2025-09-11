Россиянин получил перелом позвоночника после ссоры с побывавшей в психбольнице женой

В Ленобласти под окнами дома нашли мужчину с переломом позвоночника

Мужчина из Ленобласти пострадал во время ссоры с возлюбленной. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в деревне Гостилицы. По данным издания, после конфликта с супругой мужчина выпал из окна их квартиры на третьем этаже.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где врачи диагностировали у него переломы позвоночника и таза, а также травмы головы. Однако объяснить, как он получил эти повреждения, петербуржец не смог.

«Тяжелое состояние не способствовало опросу», – сообщается в публикации.

Сотрудники правоохранительных органов тем временем задержали его супругу. После этого ее доставили в психиатрическую больницу. Причина такого решения не уточняется, но известно, что ранее она уже проходила лечение.

Она уже становилась фигуранткой дел по разным статьям, в том числе ее обвиняли в совершении тяжкого преступления. Во всех трех случаях ей назначали меры медицинского характера.

