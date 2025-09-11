На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Пытались допинать»: в Татарстане подростки жестоко избили мужчину и женщину

В Нижнекамске подростков задержали за избиение мужчины и женщины
true
true
true
close
Telegram-канал «Нижнекамск.Жесть»

Мужчину и женщину из Татарстана госпитализировали после конфликта с подростками. Об этом сообщает Kazanfirst со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на улице Юности в Нижнекамске. По словам собеседника, между парой и молодыми людьми произошла ссора, во время которой подростки избили взрослых. На кадрах заметно, что на месте находятся не менее пяти несовершеннолетних.

Как рассказал очевидец, после удара мужчина потерял сознание. Во время конфликта женщина упала на асфальт. Позже по какой-то причине почти все подростки разбежались, двое оставшихся «пытались допинать женщину».

После произошедшего пострадавших направили в больницу, о характере их травм не сообщается.

Сотрудники Следственного комитета тем временем возбудили уголовное дело, в действиях подростков они усмотрели признаки хулиганства.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – рассказали в ведомстве.

Там также добавили, что уже задержаны семь несовершеннолетних.

Ранее в Кемеровской области подростки издевались над сверстником, снимая все на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами