«Пытались допинать»: в Татарстане подростки жестоко избили мужчину и женщину

В Нижнекамске подростков задержали за избиение мужчины и женщины

Мужчину и женщину из Татарстана госпитализировали после конфликта с подростками. Об этом сообщает Kazanfirst со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на улице Юности в Нижнекамске. По словам собеседника, между парой и молодыми людьми произошла ссора, во время которой подростки избили взрослых. На кадрах заметно, что на месте находятся не менее пяти несовершеннолетних.

Как рассказал очевидец, после удара мужчина потерял сознание. Во время конфликта женщина упала на асфальт. Позже по какой-то причине почти все подростки разбежались, двое оставшихся «пытались допинать женщину».

После произошедшего пострадавших направили в больницу, о характере их травм не сообщается.

Сотрудники Следственного комитета тем временем возбудили уголовное дело, в действиях подростков они усмотрели признаки хулиганства.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – рассказали в ведомстве.

Там также добавили, что уже задержаны семь несовершеннолетних.

Ранее в Кемеровской области подростки издевались над сверстником, снимая все на видео.