Смотритель зоопарка сломал шею, когда кормил львов, и не выжил

Смотритель зоопарка в Бангкоке сломал шею, когда лев напал на него во время обеда. Об этом пишет Thaiger.

Несчастный случай произошел в среду, 10 сентября, с 58-летним смотрителем зоопарка Safari World. Он подвергся нападению льва и больше не мог двигаться или позвать на помощь.

Тело мужчины было немедленно отправлено на экспертизу. Вскрытие показало, что пострадавший получил обширные травмы, среди которых перелом шеи, разрыв бедренной артерии, повреждение трахеи, а также переломы костей и разрывы кровеносных сосудов.

«Из-за перелома шеи он не мог двигаться, рана бедра вызвала постоянную кровопотерю, а повреждение трахеи не позволяло позвать на помощь. Имеются рваные раны на шее, груди, бедре и голени, а также сломанные ребра и ключица, но внутренние органы на месте. Эти травмы соответствуют нападению животных», — рассказал журналистам генерал-майор полиции Вирун Супасингсириприча.

Пятеро львов, участвовавших в нападении, поместили на карантин. Департамент национальных парков распорядился, чтобы зоопарк провел тщательные учения по безопасности, прежде чем вновь выпускать животных.

Ранее на видео попал момент нападения тигра на ветеринара во время осмотра.