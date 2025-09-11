На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленинградской области уничтожили авиабомбу времен ВОВ

Пиротехники МЧС уничтожили найденный на ж/д перегоне снаряд времен ВОВ
Пиротехники МЧС России уничтожили снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ) в Ленинградской области. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Уточняется, что авиабомба ФАБ-100, оставшаяся со времен ВОВ, была обнаружена на железнодорожном перегоне Тосно-Саблино в 20 метрах от путей.

Специалисты Невского спасательного центра МЧС России оперативно прибыли на место и успешно уничтожили и опасный боеприпас.

В мае этого года на территории строительства магистрали в Петербурге обнаружили пять боеприпасов времен ВОВ. Инцидент произошел в районе Парковой улицы на стройплощадке. Специалисты группы разминирования ОМОН «Бастион» идентифицировали находку как осколочно-зажигательные патроны калибра 23х115 мм для авиационных пушек времен Великой Отечественной войны, которые находились в состоянии сильной коррозии. Специалисты оперативно вывезли их на специализированный полигон в Ленинградской области и уничтожили совместно с другими ранее обнаруженными боеприпасами.

Ранее в Бурятии мужчина едва не подорвался на авиабомбах.

