В России разработали новый тест на микоплазменную инфекцию

Роспотребнадзор разработал новый быстрый тест на микоплазменную инфекцию
Максим Захаров/РИА Новости

Ученые Роспотребнадзора разработали новый быстрый тест на микоплазменную инфекцию. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Этот микроорганизм часто становится причиной респираторных заболеваний, включая различные воспаления верхних дыхательных путей и внебольничную пневмонию. Инфекция передается через воздух», — пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре уточнили, что по новому тесту результаты можно получить за 25-30 минут.

Недавно в России зарегистрировали тест-систему на иммунитет к холере, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Новая система позволяет определять иммуноглобулины А и М, и G, то есть определить, как давно человек заразился и как давно он переболел холерой, что помогает углубить эпидемиологический анализ.

До этого сообщалось, что четыре случая завозной холеры зарегистрированы в России в 2025 году — все инфицированные прибыли из Индии.

Ранее был найден неожиданный способ лечения болезней кишечника.

