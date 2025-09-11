В Китае прошла трогательная церемония прощания со служебными собаками

Церемонию прощания со служебными собаками в Китае посмотрели миллионы человек

В Китае проводили на пенсию четверых полицейских собак, спасавших людей и обезвреживавших бомбы. Животных передали приемным семьям. Об этом сообщает South China Morning Post.

Полиция проводила четверых героев: 10-летнюю бельгийскую овчарку по кличке Мэтт, которая в 2017 году помогла задерживать мошенников; 10-летнего кокер-спаниеля Кэрри, служившего сапером; 10-летнюю малинуа по прозвищу Маджингтиан, которая спасла троих человек во время тайфуна; и 8-летнюю лабрадора-ретривера Йели, опытного поисковика взрывчатки.

По данным китайского издания, трансляция этого события в интернете собрала более трех миллионов просмотров.

Во время прощания всех особенно растрогал момент, когда Йели, услышав голос своего дрессировщика, неожиданно сорвалась с поводка и помчалась к нему навстречу.

«Когда я увидел, как Йели бежит обратно к своему тренеру, у меня на глаза навернулись слезы. У этих четырех собак неразрывная связь со своими наставниками», – сказал один из зрителей церемонии.

В Китае служебные собаки проходят интенсивный отбор и обучение, которое длится от одного до двух лет, пишет South China Morning Post. Этот этап — подготовка к будущей службе в таких подразделениях, как военно-морской флот, военно-воздушные силы и патрульные службы полиции, где они работают от пяти до восьми лет. Для тех, кто завершил службу ищут дом. Их могут забрать волонтеры или бывшие наставники из силовых ведомств.

