В Китае прошла трогательная церемония прощания со служебными собаками

Церемонию прощания со служебными собаками в Китае посмотрели миллионы человек
SCMP

В Китае проводили на пенсию четверых полицейских собак, спасавших людей и обезвреживавших бомбы. Животных передали приемным семьям. Об этом сообщает South China Morning Post.

Полиция проводила четверых героев: 10-летнюю бельгийскую овчарку по кличке Мэтт, которая в 2017 году помогла задерживать мошенников; 10-летнего кокер-спаниеля Кэрри, служившего сапером; 10-летнюю малинуа по прозвищу Маджингтиан, которая спасла троих человек во время тайфуна; и 8-летнюю лабрадора-ретривера Йели, опытного поисковика взрывчатки.

По данным китайского издания, трансляция этого события в интернете собрала более трех миллионов просмотров.

Во время прощания всех особенно растрогал момент, когда Йели, услышав голос своего дрессировщика, неожиданно сорвалась с поводка и помчалась к нему навстречу.

«Когда я увидел, как Йели бежит обратно к своему тренеру, у меня на глаза навернулись слезы. У этих четырех собак неразрывная связь со своими наставниками», – сказал один из зрителей церемонии.

В Китае служебные собаки проходят интенсивный отбор и обучение, которое длится от одного до двух лет, пишет South China Morning Post. Этот этап — подготовка к будущей службе в таких подразделениях, как военно-морской флот, военно-воздушные силы и патрульные службы полиции, где они работают от пяти до восьми лет. Для тех, кто завершил службу ищут дом. Их могут забрать волонтеры или бывшие наставники из силовых ведомств.

Ранее стало известно о пропаже пса по кличке Шура в Воронежской области.

