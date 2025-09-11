На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге неизвестный проломил пожилому мужчине голову лопатой

Фонтанка: в Петербурге мужчине проломили голову лопатой
true
true
true
close
Depositphotos

Житель Петербурга получил серьезные травмы после того, как неизвестный ударил его лопатой. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам 68-летнего пострадавшего, он шел по улице, когда ему пробили голову лопатой. По какой причине это произошло, не уточняется.

В результате пенсионер попал в Мариинскую больницу с повреждениями, среди которых ушиб головного мозга тяжелой степени, черепно-мозговая травма и рубленая рана лба.

«По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», – сообщается в публикации.

До этого в Ставрополье конфликт между двумя мужчинами закончился избиением с помощью черенка от лопаты. Во время застолья гость оскорбил девушку, и 39-летний мужчина решил вступиться за ее честь. Он нанес собутыльнику несколько ударов предметом, чем причинил тяжкий вред здоровью пострадавшего.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее в Кемерове первокурсника ударили ножом в спину у остановки.

