Россиянам назвали продукты, которые нельзя оставлять на зимовку на даче

Роскачество: не все продукты могут пережить зимовку на даче без последствий

Далеко не все продукты можно спокойно оставить в неотапливаемом дачном домике на зимовку без последствий для их качества. Перепады температур, снижение до отрицательных показателей могут сделать из обычных продуктов потенциально опасные для здоровья, предупредила в беседе с RT директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

Скачки температурного режима особенно нежелательны для жидких продуктов – например, алкоголя и других напитков, растительного масла, консервов.

«При замерзании вода расширяется, что может привести к разрыву тары, потере герметичности и, как следствие, порче продукта и развитию в нём опасных микроорганизмов», — пояснила эксперт.

Также она посоветовала обратить внимание на крупы, муку, сахар, подчеркнув, что если они остаются в шкафах на целую зиму, то это создает идеальные условия для вредителей. В них могут завестись жучки, моль, может появиться плесень.

Таким образом, оставлять на хранение на зиму в дачном доме можно лишь продукты, запечатанные в герметичную упаковку, при этом важно контролировать температуру и влажность в помещении. Закупать впрок сыпучие продукты не стоит, а все, что можно отнести к скоропортящимся товарам, лучше забрать с собой, заключила специалист Роскачества.

Эксперты до этого предупредили, что хранение в холодильнике может навредить некоторым продуктам и привести к изменению их структуры. В их числе — арбузы и дыни, богатые антиоксидантами и кароноидами, которые разрушаются под действием холода. Также эксперты не рекомендуют хранить в холодильнике землянику, чернику и малину, так как там они быстро отдают сок и покрываются плесенью. Их оставляют на столе при комнатной температуре, но не более, чем на двое суток. Мыть ягоды лучше непосредственно перед употреблением.

