В Волгограде спасли женщину с ножевым ранением сердца

Хирурги городской больницы № 2 успешно провели операцию пациентке с проникающим ранением сердца. Об этом сообщает Минздрав Волгоградской области.

В приемное отделение медучреждения поступила пациентка в критическом состоянии с ножевым ранением в области сердца. Ее немедленно доставили в операционную, где команда хирургов и анестезиологов в течение полутора часов боролась за ее жизнь.

В ходе операции было обнаружено ранение левого желудочка с массивным скоплением крови в полости перикарда. Медики выполнили ушивание раны и удалили сгустки крови. Жизнь пациентки удалось спасти. Женщина уже выписана на амбулаторное лечение.

