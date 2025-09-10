На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Волгограде спасли женщину с ножевым ранением сердца

Волгоградские хирурги спасли женщину с ножевым ранением в сердце
true
true
true
close
Минздрав Вологодской области/VK

Хирурги городской больницы № 2 успешно провели операцию пациентке с проникающим ранением сердца. Об этом сообщает Минздрав Волгоградской области.

В приемное отделение медучреждения поступила пациентка в критическом состоянии с ножевым ранением в области сердца. Ее немедленно доставили в операционную, где команда хирургов и анестезиологов в течение полутора часов боролась за ее жизнь.

В ходе операции было обнаружено ранение левого желудочка с массивным скоплением крови в полости перикарда. Медики выполнили ушивание раны и удалили сгустки крови. Жизнь пациентки удалось спасти. Женщина уже выписана на амбулаторное лечение.

До этого в Дагестане спасли пенсионера с увеличившейся в 16 раз артерией. Пациент поступил в больницу по скорой с жалобами на боли в левой ноге, онемение конечности, посинением стопы. Чтобы спасти ногу, врачи направили мужчину на экстренную операцию. В больнице отметили, что вмешательство прошло успешно.

Ранее на Кубани десятилетнего мальчика спасли после четырех остановок сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами