В Москве девочка показала аферистам по видео квартиру и отдала три млн из сейфа

В Москве несовершеннолетняя попалась на уловки мошенников и оставила родителей без накоплений. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

С девочкой общались сразу несколько аферистов, которые представлялись сотрудниками службы доставки, правоохранительных органов, банка, которые попросили ее перейти по ссылке в приложении с диалогом в режиме видеоконференции и показать ценности, которые есть в ее квартире.

«Для декларирования ценностей они убедили ее открыть сейф и отдать содержимое «представителю банка», на что несовершеннолетняя согласилась», — рассказали в ведомстве.

Поскольку открыть сейф сама несовершеннолетняя не могла, она впустила присланного аферистами человека. При этом ребенок отключила камеры наблюдения.

После визита неизвестного из сейфа пропали 3 млн рублей.

По горячим следам правоохранители задержали сообщника аферистов — им оказался 23-летний молодой человек. Он рассказал, что нашел «подработку» в интернете и выполнял различные поручения за деньги, в том числе вскрыл сейф в квартире потерпевших. Забрав содержимое сейфа, он отправил его службой доставки на указанный адрес. За свою работу он получил 10 тысяч рублей.

Юношу будут судить по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее пенсионерка из Астрахани отдала мошенникам более 10 млн рублей.