Число заявок на Научную премию Сбера выросло в три раза

На Научную премию Сбера подали 290 заявок
true
true
true
close
Пресс-служба Сбера

На Научную премию Сбера в 2025 году подали 290 заявок, сообщает пресс-служба банка.

В Сбере отметили, что это в три раза больше, чем годом ранее.

Из общего числа заявок 214 работ были распределены на 3 номинации: «Физический мир» (77), «Наука и жизнь» (81) и «Цифровая вселенная» (56).

Также 76 заявок попали в номинацию для молодых ученых за достижение выдающихся научных результатов с применением ИИ «AI в науке».

В Сбере добавили, что больше всего заявок было подано из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Новосибирска, Самары и Томска.

По словам вице-президента, директора управления исследований и инноваций Сбера Альберта Ефимова, увеличение числа заявок на премию говорит о доверии научного сообщества и развитии науки.

«Особенно впечатляет активность молодых ученых, работающих на стыке областей. Работы поступили со всей страны, каждая из них — результат кропотливого труда», — сказал он.

В Сбере отметили, что номинировать ученых на Научную премию могут официально приглашенные Сбером российские организации, ведущие научную, исследовательскую или образовательную деятельность, а также персонально российские и международные ученые, предприниматели и представители инвестиционного сообщества в сфере технологий.

Напомним, Сбер учредил Научную премию в 2021 году, в Год науки и технологий в России. За это время ее лауреатами стали 12 ученых, которые получили премиальный фонд на общую сумму 196,5 млн рублей.

