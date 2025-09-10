На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин пытался забить пенсионерку металлическим чайником

В Саратове мужчина избил пенсионерку металлическим чайником
true
true
true
close
СУ СК РФ по Саратовской области

В Саратове возбуждено уголовное дело против 53-летнего местного жителя, который устроил пьяное нападение на 71-летнюю знакомую, мужчина пытался забить женщину металлическим чайником. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел 1 сентября 2025 года в поселке Красный Текстильщик. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры нанес пенсионерке удары металлическим чайником, предварительно высказав угрозы расправы.

Довести преступный умысел до конца злоумышленник не смог — пожилая женщина активно сопротивлялась и сумела сбежать от нападавшего. Злоумышленника задержали соседи и вызвали полицию. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

До этого в Ульяновской области пенсионер потерял брюки и угрожал жене. 74-летняя пенсионерка сообщила, что муж угрожал ей. Выяснилось, что 77-летний мужчина утром потерял свои брюки и обвинил жену в их исчезновении. Между супругами возникла ссора, в ходе которой пенсионер ударил женщину палкой по голове, а затем схватился за нож и начал высказывать угрозы. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее россиянин избил свою 77-летнюю бабушку и снял с нее золотые серьги ради спиртного.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами