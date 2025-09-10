Россиянин пытался забить пенсионерку металлическим чайником

В Саратове возбуждено уголовное дело против 53-летнего местного жителя, который устроил пьяное нападение на 71-летнюю знакомую, мужчина пытался забить женщину металлическим чайником. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел 1 сентября 2025 года в поселке Красный Текстильщик. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры нанес пенсионерке удары металлическим чайником, предварительно высказав угрозы расправы.

Довести преступный умысел до конца злоумышленник не смог — пожилая женщина активно сопротивлялась и сумела сбежать от нападавшего. Злоумышленника задержали соседи и вызвали полицию. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

