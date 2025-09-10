Хирурги из Челябинска спасли ребенка с огромным абсцессом печени

Врачи Челябинской областной детской клинической больницы удалили ребенку огромный абсцесс, поразивший печень. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Четырехлетнего пациента в тяжелом состоянии доставили в экстренное приемное отделение ЧОДКБ. У ребенка несколько дней держалась температура около 40 градусов, его мучили кашель и сильные боли в животе. Первые симптомы появились у мальчика во время семейного отдыха в Киргизии, где местные врачи обнаружили в печени объемное образование.

Обследование в челябинской больнице выявило масштаб проблемы: гигантский многокамерный абсцесс размером 10–12 см поразил три из четырех сегментов правой доли печени. Нагноение было настолько большим, что сдавливало внутренние органы.

Специалисты приняли решение о срочной операции. Хирурги провели радикальное вмешательство — полностью удалили правую долю печени, не вскрывая абсцесс, чтобы избежать распространения инфекции. В ходе операции также пришлось иссечь часть диафрагмы, которая срослась с воспаленными тканями. Предположительной причиной заболевания стала паразитарная киста, которая загноилась.

Послеоперационный период прошел без осложнений. Уже на третий день ребенка перевели из реанимации в обычную палату, где он продолжает восстанавливаться.

