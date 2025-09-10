В Башкирии юноша упал с лошади и получил разрыв почки

В Башкирии подросток разорвал почку, упав с лошади

Подростка из Уфы госпитализировали после падения с лошади. Об этом сообщает министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

14-летний молодой человек поступил в Ишимбайскую больницу, где медики провели все необходимые исследования. Выяснилось, что во время падения школьник получил разрыв почки.

«Врачи экстренно связались с Республиканской детской клинической больницей и провели телемедицинские консультации с детским урологом и реаниматологом», – сообщается в публикации.

В результате пострадавшего доставили в РДКБ, для этого медики воспользовались помощью санавиации.

До этого в Кирове врачи спасли ребенка, который упал с велосипеда. В больницу его доставили на вертолете санавиации, с открытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями.

Специалисты экстренно прооперировали пострадавшего. Спустя некоторое время его выписали, каких-либо неврологических нарушений у него не выявили.

Ранее в Подмосковье пятилетний ребенок выжил после падения из окна пятого этажа.