Кадыров поддержал перенесшую операцию Симоньян

Кадыров выразил поддержку перенесшей операцию Маргарите Симоньян
true
true
true
close
Евгений Биятов/Саид Царнаев/РИА «Новости»

Глава Чеченской Республики обратился со словами поддержки к перенесшей операцию главному редактору телеканала RT и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарите Симоньян. Обращение размещено в Telegram-канале Кадырова.

Лидер Чечни отметил, что Симоньян, несмотря на пережитые трудности, нашла в себе силы обратиться к людям, поделиться первыми словами и даже пошутить. Он подчеркнул, что такое отношение к жизни может показать только по-настоящему сильный и мужественный человек.

По словам Кадырова, Симоньян каждый день несет огромную ответственность на информационном фронте. Она является одной из самых ярких фигур, смело отстаивающей интересы России, разоблачающей ложь и искажения, защищающей страну в самых сложных условиях глобального давления. Кадыров указал, что благодаря принципиальности и профессионализму Симоньян миллионы людей узнают правду.

Глава Чечни отметил, что сейчас особенно важно выразить журналистке слова поддержки. Он пожелал Симоньян скорейшего восстановления, новых сил и крепкого здоровья.

9 сентября Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что ей сделали операцию.

Ранее Симоньян сообщила в телеэфире, что у нее выявили «серьезное, пугающее» заболевание.

