Россиянин отправлял малолетним девочкам непристойные фото и получил десять лет колонии

В Марий Эл мужчину осудили на десять лет за отправку неприличных фото девочкам

В Марий Эл 45-летнего мужчину, отправлявшего малолетним девочкам неприличные фото, осудили на десять лет. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Установлено, что житель Параньгинского района с августа 2023 по май 2024 года через мессенджеры отправлял двум девочкам в возрасте девяти и 11 лет сообщения неприличного содержания и порнографические материалы, зная их возраст. В его отношении было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ — действия сексуального характера, совершенные в отношении двух несовершеннолетних.

В результате суд признал мужчину виновным. Доказательная база включала показания потерпевших, свидетелей, заключения экспертиз и другие материалы дела. Преступнику назначили наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим лишением права работать с детьми на десять лет.

