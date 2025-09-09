На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин переломал кости соседу, с которым не поделил женщину

В Шебекино мужчина переломал соседу кости, не поделив с ним женщину
В Шебекино 42-летнего мужчину обвинили в избиении 68-летнего соседа из-за ревности. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что два соседа не поделили одну женщину. По предварительным данным, в какой-то момент один из них во время уличной встречи нанес множественные удары сопернику, после чего тот упал. Пострадавший получил переломы и повреждения внутренних органов.

Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия.

До этого россиянка из ревности едва не заколола вилами соперницу. Женщина объяснила свой поступок тем, что пыталась отбиться от соперницы, замахнувшейся на нее ведром.

Ранее россиянин проломил кирпичом голову незнакомцу, который заговорил с его женой на улице.

