Стиральная машина чуть не сожгла автомобиль в российском городе

В Иркутской области стиральная машина чуть не сожгла автомобиль
МЧС России

В Иркутской области стиральная машина загорелась и чуть не сожгла стоявший рядом автомобиль. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в гаражном кооперативе, где из-за замыкания в стиральной машине начался пожар. На место выехали десять сотрудников МЧС с двумя единицами техники. Пожарные своевременно ликвидировали возгорание, предотвратив распространение огня на автомобиль.

В момент происшествия собственника в гараже не было. Сотрудники экстренных служб напомнили о необходимости следить за состоянием проводки и электрооборудования, а также не перегружать электросеть, выключать приборы из сети и доверять ремонт техники лишь профессионалам.

До этого многодетная семья чуть не сгорела в российской квартире из-за неисправного удлинителя — он не обслуживался более десяти лет. Кроме того, дознаватели МЧС обнаружили, что автономный дымовой извещатель, безвозмездно выданный семье администрацией города в 2022 году, так и остался в упаковке. Семья не установила прибор.

Ранее целая семья в Луганске чуть не сгорела в пожаре из-за детской шалости.

