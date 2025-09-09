На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинские дроны-камикадзе атаковали Брянскую область

Богомаз: жительница Ломаковки получила ранения в результате атаки дронов ВСУ
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами-камкадзе село Ломаковка в Стародубском муниципальном округе. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадала местная жительница. Женщина была госпитализирована с осколочными ранениями.

Глава региона пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления.

Сегодня посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил о почти двукратном росте числа обстрелов Брянской области со стороны Украины. Так, если в августе в регионе в среднем за сутки фиксировалось около 20 фактов обстрелов, то к 7 сентября этот показатель вырос практически вдвое и достиг отметки в 37 случаев обстрелов ежесуточно, отметил дипломат.

6 сентября поселок Климово в Брянской области подвергся нескольким налетам FPV-дронов. При сбросе взрывных устройств был ранен помощник машиниста электропоезда. Ему оперативно помогли медики. По словам Богомаза, целью налетов были и социальные объекты. Несколько машин, административных зданий и жилых домов тоже были повреждены при сбросе взрывчатки.

Ранее в Брянской области пораженный украинским БПЛА автомобиль врезался в жилой дом.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
