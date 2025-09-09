Россиянину грозит срок за кражу 78 шоколадок из магазина

В Тюмени мужчине грозит срок за кражу 78 шоколадок из магазина

В Тюмени 36-летнего мужчину заподозрили в краже десятков плиток шоколада из магазина. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в сетевом продуктовом магазине на улице Холодильной. Предварительно, ранее судимый местный житель, воспользовавшись отсутствием контроля со стороны сотрудников, похитил 78 шоколадок, спрятав их в рюкзак. Украденное он сбыл случайным прохожим, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Подозреваемый был идентифицирован по записям с камер видеонаблюдения и задержан сотрудниками уголовного розыска. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ — кража. Фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее россиянин попал под суд за то, что выпил семь флаконов духов и закусил шоколадом.