МВД Катара работает над обеспечением безопасности после удара Израиля

Министерство внутренних дел Катара принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности района, по которому был совершен удар Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, передает ТАСС.
«МВД совместно с силами внутренней безопасности подтверждает, что внимательно следит за развитием событий и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и жителей», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, в настоящий момент соответствующие государственные органы занимаются «обследованием и обеспечением безопасности» пострадавшего района. Незадолго до этого в местном МВД сообщили, что ситуацию в Дохе после атаки ЦАХАЛ «можно считать безопасной».
9 сентября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что в столице Катара произошло несколько взрывов. Причиной послужил удар ЦАХАЛ по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС в Дохе. Как выяснили журналисты, в момент атаки в здании проходила встреча руководства движения.
В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна инициировала и реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом напрямую Катар как место проведения операции в офисе не упомянули.
Ранее на видео попали раскачивающиеся от взрывов высотки в Катаре.