На видео попали раскачивающиеся от взрывов высотки в Катаре

В Катаре от взрыва начали раскачиваться офисные высотки. Об этом свидетельствуют видео, опубликованные Telegram-каналом Mash.

Россиянка Анастасия, работающая в Дохе, оказалась в эпицентре событий, связанных с авиаударом Израиля по столице Катара. 52-летняя женщина вместе с коллегами стала очевидцем атаки, в результате которой, по данным СМИ, были ликвидированы пять высокопоставленных членов ХАМАС.

По словам Анастасии, в момент удара они находились в столовой на верхнем этаже офисного здания. Оттуда она и ее коллеги услышали серию из 20-30 взрывов.

После этого они увидели поднявшийся из окна большой столб дыма.

9 сентября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что в столице Катара произошло несколько взрывов. Причиной послужил удар ЦАХАЛ по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС в Дохе. Как выяснили журналисты, в момент атаки в здании проходила встреча руководства движения. В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна инициировала и реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом напрямую Катар как место проведения операции в офисе не упомянули.

Министерство иностранных дел Катара, комментируя ситуацию, заявило о начале расследования на максимально высоком уровне. В ведомстве пообещали, что результаты расследования будут обнародованы в ближайшее время.

Ранее стало известно, что обсуждали лидеры ХАМАС перед ударом Израиля.