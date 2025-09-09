Посольство США отменило рекомендации своим гражданам, находящимся в Катаре

Посольство США: американцы в Катаре могут не оставаться в укрытиях после удара

Посольство США отменило рекомендацию для американских граждан в Катаре о необходимости оставаться в укрытиях. Об этом сообщает ТАСС.

Предыдущее заявление дипмиссия опубликовала вскоре после того, как появилась информация об израильском ударе по членам политбюро ХАМАС в катарской столице.

До этого официальный представитель катарского МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что силы безопасности и спасатели приняли все необходимые меры для минимизации последствий атаки Израиля по Дохе. По данным ведомства, оперативно были приняты меры для сдерживания последствий атаки, а также для обеспечения безопасности жителей и прилегающих территорий.

Тем временем президент США Дональд Трамп дал зеленый свет нападению Израиля на руководство палестинского движения ХАМАС в Катаре. По данным гостелерадио Израиля Kan, Тель-Авив уведомил Вашингтон о намерении устранить руководителей ХАМАС в Катаре.

Ранее стало известно, что обсуждали лидеры ХАМАС перед ударом Израиля.