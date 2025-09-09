На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Закрывший ребенка в багажнике отец объяснил свой поступок

В Австрии мужчина закрыл ребенка в багажнике, «чтобы он поспал», и ушел по делам
В Вене бдительность прохожего помогла предотвратить трагедию. Мужчина увидел, как отец кладет дошкольника в багажник, после чего закрывает его и уходит. Ребенка спасли специалисты экстренных служб. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Инцидент произошел в городском районе Альзергрунд 7 сентября. Как рассказал очевидец, он случайно заметил, как мужчина помещает ребенка в багажник и уходит. Когда он удалился, прохожий вызвал спасателей. Те прибыли на место, разбили стекло машины и вытащили дошкольника.

Вскоре у машины появились родители ребенка. 37-летний мужчина вел себя со спасателями грубо и сказал, что положил в багажник ребенка, «чтобы он просто поспал». В отношении него возбудили несколько дел о правонарушениях, в том числе о противодействии сотрудникам экстренных служб.

Ранее в США мать оставила девятилетнюю дочь в раскаленной машине и ушла на работу.

