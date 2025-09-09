Пропавшую в Сочи юную туристку нашли живой

В Сочи полицейские и волонтеры нашли 19-летнюю туристку, которая пропала, сев в такси. Об этом со ссылкой на городскую полицию сообщает РИА Новости.

Благодаря совместным усилиям правоохранителей и добровольцев поискового отряда «ЛизаАлерт» девушку удалось обнаружить. Сообщается, что с ней все в порядке. Она вышла на связь с родственниками. Что стало причиной ее исчезновения, не уточняется.

Все началось 3 сентября — в этот день туристка из Подмосковья прилетела в город и села в такси у аэропорта. После этого девушка пропала и перестала выходить на связь. Для поисков в город-курорт прилетел отец пропавшей, который вместе с волонтерами и сотрудниками правоохранительных органов участвовал в поисковых мероприятиях.

