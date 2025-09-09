Тысячи абонентов в Запорожской области остаются без света из-за атак ВСУ

Балицкий: в Каменско-Днепровском округе без света остаются более 4000 абонентов

Более 4000 абонентов в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области остаются без света из-за непрекращающихся ударов украинских войск по местным энергетическим объектам. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, в настоящее время энергетики работают в усиленном режиме. Однако ремонтные работы осложняются из-за угрозы новых атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Благоприятствовать могут погодные условия: дождь станет естественной защитой от вражеских дронов», — отметил глава российского субъекта.

Он добавил, что все социальные объекты в округе были обеспечены резервными источниками питания.

30 августа город Рыльск в Курской области подвергся обстрелу со стороны украинских войск, в результате чего был перебит провод местной электрической подстанции. Из-за действий ВСУ около 17 100 жителей населенного пункта временно остались без света. Как рассказал исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн, отключения зафиксировали в трех районах — Кореневском, Рыльском и Глушковском.

Ранее в Луганской народной республике после атаки дрона ВСУ произошло частичное отключение света.