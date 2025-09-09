На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тысячи абонентов в Запорожской области остаются без света из-за атак ВСУ

Балицкий: в Каменско-Днепровском округе без света остаются более 4000 абонентов
close
Depositphotos

Более 4000 абонентов в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области остаются без света из-за непрекращающихся ударов украинских войск по местным энергетическим объектам. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, в настоящее время энергетики работают в усиленном режиме. Однако ремонтные работы осложняются из-за угрозы новых атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Благоприятствовать могут погодные условия: дождь станет естественной защитой от вражеских дронов», — отметил глава российского субъекта.

Он добавил, что все социальные объекты в округе были обеспечены резервными источниками питания.

30 августа город Рыльск в Курской области подвергся обстрелу со стороны украинских войск, в результате чего был перебит провод местной электрической подстанции. Из-за действий ВСУ около 17 100 жителей населенного пункта временно остались без света. Как рассказал исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн, отключения зафиксировали в трех районах — Кореневском, Рыльском и Глушковском.

Ранее в Луганской народной республике после атаки дрона ВСУ произошло частичное отключение света.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами