Сыну главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге продлили арест

Сын главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге пробудет в СИЗО до 14 декабря
Мутвалы Шыхлински/VK

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение о продлении меры пресечения сыну главы азербайджанской диаспоры города Мутвалы Шыхлински. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Свердловской области.

Ходатайство следователя было удовлетворено: Шыхлински останется под стражей до 14 декабря. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ, которая предусматривает ответственность за применение насилия в отношении представителя власти в виде лишения свободы сроком на пять лет.

1 июля Мутвала Шыхлински за рулем Mercedes-Benz G-класса (Гелендваген) совершил наезд на сотрудника правоохранительных органов возле «Баку Плазы» в Екатеринбурге. Он попытался скрыться от полиции, и в результате сбил одного из задерживающих его полицейских. В тот же день он был задержан.

16 июля Ленинский районный суд арестовал Шыхлински, и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе судебного заседания Шыхлински заявил, что раскаивается в содеянном. «Я не нарочно. Я и не видел его. Он находился справа от меня, как мне впоследствии стало известно», – сообщил подсудимый. Он также уточнил, что не заметил сотрудников полиции, когда сдавал назад.

Ранее глава азербайджанской диаспоры Екатеринбурга попросил о сокамернике.

