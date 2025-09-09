Сопротивлялась, как могла: на Урале попытка похищения девушки у дома попала на видео

В Челябинске неизвестный пытался похитить во дворе девушку, это попало на видео

В Челябинске мужчина пытался похитить девушку во дворе дома, ей пришли на помощь жильцы. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел во дворе одной из многоэтажек по улице Братьев Каширины. На кадрах мужчина подходит к девушке со спины и начинает тащить ее в сторону от дома. При этом она сопротивляется изо всех сил, пытаясь вырваться из рук агрессора.

Жители дома услышали крики девушки и написали в общедомовой чат сообщение с призывом о помощи. На записи с камеры подъезда видно, как через несколько минут на улице появляются несколько молодых людей и мужчин, а преследователь убегает. После этого девушку завели в подъезд.

Комментарии официальных ведомств по поводу записи не поступали.

