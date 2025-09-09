На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сопротивлялась, как могла: на Урале попытка похищения девушки у дома попала на видео

В Челябинске неизвестный пытался похитить во дворе девушку, это попало на видео
true
true
true

В Челябинске мужчина пытался похитить девушку во дворе дома, ей пришли на помощь жильцы. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел во дворе одной из многоэтажек по улице Братьев Каширины. На кадрах мужчина подходит к девушке со спины и начинает тащить ее в сторону от дома. При этом она сопротивляется изо всех сил, пытаясь вырваться из рук агрессора.

Жители дома услышали крики девушки и написали в общедомовой чат сообщение с призывом о помощи. На записи с камеры подъезда видно, как через несколько минут на улице появляются несколько молодых людей и мужчин, а преследователь убегает. После этого девушку завели в подъезд.

Комментарии официальных ведомств по поводу записи не поступали.

Ранее на Алтае осудили трех мужчин, похитивших знакомого.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами