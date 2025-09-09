Застрявший в канале питон стал причиной затопления района в Бангкоке

В Таиланде затор из мусора и питона привел к затоплению района Бангкока

Водяной насос в устье реки Клонг Банг Кхен в Бангкоке восстановлен после временной остановки, произошедшей из-за застревания в нем мусора и питона. Авария привела к затоплению района города возле храма Ват Тхевасунтон, сообщает издание T News.

Животное застряло вместе с мусором, который заблокировал канал и нарушил нормальную работу насоса. В настоящее время оборудование восстановлено и готово бороться с последствиями сильных ливней, накрывших Бангкок.

За последние сутки в Бангкоке наблюдались сильные дожди. Максимальное количество осадков зафиксировано на дороге Правет-Руам-Пхаттхана в Лат-Крабанге — 94,0 мм, на дороге Банг-На-Сринакарин в районе Банг-На — 84,5 мм, а также на дороге Санам-Чай-Банг-Кхун-Тиан в Чом-Тхонге — 57,5 мм.

13 августа эксперты Яндекс Путешествий рассказали «Газете.Ru» о том, что Таиланд вошел в топ направлений для отдыха россиян в сентябре-октябре. Эксперты отмечают, что в этот период страна становится особенно интересной для тех, кто предпочитает не только пляжный отдых, но и насыщенные культурные программы. Путешественникам лучше отправляться на экскурсии по яркому и динамичному Бангкоку, а также изучать древние города Аюттхая и Сукхотай — настоящие сокровища тайской истории и архитектуры.

Ранее житель Таиланда спас непрямым массажем сердца кошку, которую ударило током.