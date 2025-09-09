Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновилось после перекрытия. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе.

Движение на мосту перекрывалось примерно на 40 минут.

Уточняется, что в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 50 транспортных средств, со стороны Керчи — 1100 транспортных средств. Время ожидания составляет более трех часов.

Сообщение о введении ограничений проезда появилось в 9:03 мск.

Накануне на мосту образовалась длинная пробка. На 13:00 мск в заторе с обеих сторон стояли 1185 машин. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 540 машин. Время ожидания было около двух часов. Со стороны Керчи в пробке стояли 645 автомобилей.

6 сентября глава парламента Крыма Владимир Константинов в рамках Восточного экономического форума заявил, что на Крымском мосту прошел пик очередей, в которых автомобили стояли по несколько часов.

