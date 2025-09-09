В Госдуме заявили, что права беременных россиянок на работе нарушаются редко

Среди работодателей в России встречаются случаи ущемления прав беременных женщин, но массовых фактов нарушений нет. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«Случаи ущемления, нарушения прав беременных встречаются. Для этого есть трудовая инспекция, профсоюзные организации, органы прокуратуры, суда. Вопросам защиты прав беременных в трудовом кодексе уделяется особое внимание. Что касается предоставления справок во время прохождения беременности — это связано с тем, что у женщины по-разному может протекать беременность, и не дай Бог она прервется. Для работодателя это важно», — сказал он.

Нилов объяснил, что если женщина работает на опасном производстве, при беременности ей должны предоставить иное место работы.

«Тоже самое касается увольнения беременных сотрудниц — женщина в этой части трудовым кодексом защищена, и здесь обязанность работодателя тоже прописана. В том случае, если она не может работать из-за противопоказаний, то ей должно быть предложено альтернативное место. Вопросам здоровья и защиты прав беременной женщины достаточно много уделено внимания. Права серьезно защищены. Нарушения бывают, но не носят массовый характер», — сказал он.

