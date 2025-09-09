На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что права беременных россиянок на работе нарушаются редко

Депутат Нилов: беременные могут обратиться в прокуратуру, если их трудовые права нарушены
true
true
true
close
Liderina/Shutterstock/FOTODOM

Среди работодателей в России встречаются случаи ущемления прав беременных женщин, но массовых фактов нарушений нет. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«Случаи ущемления, нарушения прав беременных встречаются. Для этого есть трудовая инспекция, профсоюзные организации, органы прокуратуры, суда. Вопросам защиты прав беременных в трудовом кодексе уделяется особое внимание. Что касается предоставления справок во время прохождения беременности — это связано с тем, что у женщины по-разному может протекать беременность, и не дай Бог она прервется. Для работодателя это важно», — сказал он.

Нилов объяснил, что если женщина работает на опасном производстве, при беременности ей должны предоставить иное место работы.

«Тоже самое касается увольнения беременных сотрудниц — женщина в этой части трудовым кодексом защищена, и здесь обязанность работодателя тоже прописана. В том случае, если она не может работать из-за противопоказаний, то ей должно быть предложено альтернативное место. Вопросам здоровья и защиты прав беременной женщины достаточно много уделено внимания. Права серьезно защищены. Нарушения бывают, но не носят массовый характер», — сказал он.

Ранее россиянам посоветовали искать новую работу в конце года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами